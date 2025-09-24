Basket. Lugo, il ricordo di Luca ed Edda

Gli Aviators Lugo ricorderanno Luca Cantagalli ed Edda Gaudenzi, coppia deceduta lo scorso 21 luglio in un incidente stradale in moto alle porte di Cotignola, con una partita a loro dedicata. Sabato alle 18 al PalaBanca di Lugo (ingresso gratuito) si giocherà il primo Memorial Edda e Luca Cantagalli tra Aviators Lugo e Raggisolaris Academy, formazioni che si affronteranno anche nel campionato di Divisione Regionale 1. Una amichevole molto sentita non solo dalla società lughese, perché in occasione dei funerali dei coniugi di Massa Lombarda, c’è stata una numerosa presenza e tanto affetto da parte delle tante persone che li avevano conosciuti. Entrambe sono state figure importanti per gli Aviators e che hanno contribuito a farli crescere. Luca Cantagalli è stato per anni un consigliere della società lughese mentre Edda Gaudenzi organizzava la logistica riguardante soprattutto la gestione degli ufficiali di campo per tutte le gare degli Aviators del settore giovanile. Anche il figlio ventenne Lorenzo fa parte della società ed è da qualche anno un allenatore del settore giovanile.