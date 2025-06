Basket, L’Under 13 seconda al ’Memorial Braconi’. Canaletto da applausi

Tanti applausi per la formazione ‘Under 13’ del Basket Canaletto che chiude al secondo posto al ’Memorial Braconi’ di Siena. La rosa del Canaletto, guidata da coach Umberto Toffi, coadiuvato in questa avventura da Lorenzo Somma, è stata impreziosita da alcuni prestiti provenienti da Golfo dei Poeti, Arcola, Dlf e Sarzana, alle quali il Basket Canaletto volge un sincero ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione. Nella prima giornata i ragazzi hanno battuto Terranuova Basket 104-44 e Laurenziana Firenze 107-47, classificandosi primi nel girone. Il giorno successivo hanno superato Basket Follonica 65-26 e San Giobbe Chiusi 73-47, conquistando così l’accesso alla finale contro la Virtus Siena.

Nella finalissima i ragazzi sfoderano una grande prestazione combattendo punto a punto gran parte della partita, ma nei minuti finali la spunta la forte compagine senese che si aggiudica il trofeo vincendo 87-76. Basket Canaletto: Adrea Billi, Rayan Brija, Gabriele Butera, Jago Cheffey, Federico Fusco, Riccardo Iacono, Nicola Isoppo, Nicolò Maciocco, Gabriel Monaldi, Carles Nardi, Vittorio Parentini, Nicolò Pini, Stefano Ridolfi, Matteo Spinosa, Nicolò Vulaj, gli allenatori Umberto Toffi e Lorenzo Somma, il dirigente accompagnatore Michele Spinosa.

G.S.