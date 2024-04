Basket: lunedì al PalaRegnani. Clinic a Scandiano col ct Sodini. È aperto a tutti i tesserati

Il commissario tecnico della nazionale Under 18, Marco Sodini, di scena lunedì a Scandiano. Al PalaRegnani, dalle 18 alle 20, il 50enne allenatore toscano parlerà di "Sviluppo tecnico di un giocatore giovane. La spinta all’alto livello" grazie anche all’esperienza maturata nel corso della carriera, dove ha lavorato sia come assistente che come head coach alla Pallacanestro Cantù, senza dimenticare le annate trascorse nello staff di Luca Banchi a Milano o di Lino Lardo alla Virtus Bologna, o quelle all’estero come vice degli ucraini del BC Kiev o come collaboratore della nazionale colombiana. Il clinic, organizzato insieme alla Pallacanestro Scandiano, è gratuito e aperto ai tesserati Fip: per iscriversi basta inviare un messaggio al 331.2920014 o collegarsi al sito pallacanestroscandiano.it. Sodini è reduce dal quarto posto al torneo internazionale di Mannheim, in Germania, utilizzato come banco di prova per gli azzurrini in vista dell’Europeo di categoria, in programma dal 27 luglio al 4 agosto prossimi a Tampere (Finlandia).