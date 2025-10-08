Acquista il giornale
  4. Basket, l’Unieuro cade anche a Cento

I biancorossi cedono 83-76 nel derby della Baltur Arena, incappando così nella terza sconfitta in quattro partite

di SIMONE CASADEI
8 ottobre 2025
Allen (foto Salieri)

Forlì, 8 ottobre 2025 – Forlì cade anche nella trasferta di Cento. Pochi giorni dopo la disfatta di Rieti, i biancorossi cedono 83-76 nel derby della Baltur Arena, incappando così nella terza sconfitta in quattro partite.

Aradori e Allen i migliori marcatori a quota 19 punti, ma ora la situazione comincia a farsi grigia.

L’Unieuro trova punti da tutti nel corso del primo quarto e le due formazioni procedono a braccetto.

Nella seconda frazione, poi, gli uomini di Martino prendono slancio sulle ali dei canestri di Harper e toccano addirittura il +16 (27-43).

Cento ci prova con Devoe, ma anche dopo la pausa lunga Forlì tiene gli avversari a distanza di sicurezza (46-56).

Tavernelli e compagni vi riescono perlomeno fino a quando non concede troppo in avvicinamento e un break di 10-0 segna l’impatto (56-56).

I padroni di casa prendono così grande forza, mentre l’Unieuro si blocca (3 punti segnati in più di 6’) e finisce in balia degli avversari. Il 78-68 a -3’30” fa calare la saracinesca sul match. 

