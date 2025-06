Basket. Mario Brunetto veste l’azzurro. Convocato a tornei e amichevoli

Un anno fa volava negli States con una borsa di studio per studiare ‘business e digital marketing’ alla Eastern Michigan University anche per proseguire a giocare a pallacanestro con le Eagles impegnate nella Ncaa Division I. Ora riceve la chiamata dalla nazionale italiana Under 20 che è tornata in attività per prepararsi agli Europei di categoria. La nomina a capo allenatore di Alessandro Rossi garantisce continuità nel percorso intrapreso da coach Paolo Galbiati, che nell’ultima stagione azzurra aveva avuto proprio Rossi come assistente. Lo spezzino Mario Brunetto, classe 2005, insieme ai suoi 21 compagni si è ritrovato ieri a Domegge di Cadore dove l’Italia si allenerà e giocherà la 23ª edizione del Torneo ’De Silvestro – B. Meneghin’, ormai tra i tornei amichevoli più prestigiosi e longevi in Italia.

Si giocherà dal 27 al 29 giugno e le gare degli Azzurri saranno trasmesse live streaming sui canali Italbasket. Dopo il raduno e il torneo, la squadra si ritroverà presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma dove sono in programma due match amichevoli contro la Serbia (4 e 5 luglio). Gli Azzurri esordiranno nella manifestazione continentale sabato 12 luglio contro il Belgio alle 14.30. Poi la Germania domenica 13 luglio alle 12 e l’Ucraina lunedì 14 luglio alle 19.30.

G.S.