Basket maschile. Il derby si tinge di gialloblù: Abc batte Use

ABC CASTELFIORENTINO

88

USE computer gross

80

ABC CASTELFIORENTINO: Stefan Malkic 10, Lorenzo Rosi n.e., Cosimo Lazzeri, Paolo Lilli n.e., Giovanni Corbinelli 21, Alessandro Pucci 10, Giovanni Merlini n.e., Daniele Viviani n.e., Andrea Scali 15, Alessandro Nepi 20, Pietro Cantini 2, Leonardo Nannipieri 10. Allenatore: Angiolini.

USE BASKET: Luca Giannone 12, Cosimo Regini n.e., Lorenzo Baccetti 7, Daniele Sesoldi 11, Guido Rosselli 16, Mattia Fogli n.e., Matteo De Leone n.e., Marco Mazzoni 11, Renato Quartuccio 5, Giovanni Tosti n.e., Nicola Calabrese 5, Simone Cerchiaro 13. Allenatore: Valentino.

Arbitri: Chiarugi di Pontedera e Montano di Siena .

Parziali: 22-26; 37-45; 57-65

CASTELFIORENTNO – Il derby tra Use Computer Gross ed Abc Castelfiorentino csi tinge di gilloblù. Al PalaBetti ad avere la meglio è stata la squadra allenata da Angiolini che ha vinto per 88-80. Use sempre avanti fino a +15 nel terzo quarto, l’Abc la riapre a inizio ultimo quarto e raggiunge la parità a 4’ dalla fine, poi l’Abc passa in vantaggio e gestisce fino alla fine nonostante le assenze di Belli e Delli Carri. Palazzetto strapieno con grande tifo da entrambe le parti, un bellissimo spettacolo di pubblico. Derby che tornava dopo 9 anni, l’attesa dunque per questo appuntamento era molto sentito. Per l’Abc è la prima vittoria stagionale. Terza sconfitta in trasferta invece per l’Use, che perde il primato.