Basket maschile. In Divisione 3 successo del Crosa Follonica

Vittoria importante nel derby maremmano di Divisione 3 per il Gruppo Crosa Service Basket Follonica. I ragazzi del Golfo hanno sbancato il campo di Arcidosso 72-69. I follonichesi hanno messo a segno tre vittorie su tre finora. I ragazzi dei coach Vichi e Pietrafesa hanno iniziato contratti ed intimoriti dall’approccio aggressivo degli amiatini. Nonostante le difficoltà, i follonichesi non escono mai dalla partita, tenendo comunque botta e limitando i passivi. Poi Arcidosso non trova la chiave e va in difficoltà, mentre gli azzurri intensificano gli attacchi che fruttano punti, soprattutto con Bartoli, con tiri liberi trasformati con buone percentuali, e con un’inerzia della partita che premia il Follonica.