Basket maschile. L’Use Computer Gross parte col piede giusto

di SIMONE CIONI
5 settembre 2025
È terminata con un successo dell’Use Computer Gross per 104-61 (parziali 30-17, 30-9, 29-17 e 15-18) la prima amichevole stagionale contro il Dragons Prato, formazione di Serie C mentre i biancorossi empolesi militano al piano di sopra (B Interregionale). "Essendo la prima uscita – spiega il tecnico – i ragazzi avevano molta voglia di scendere in campo e il feedback che hanno dato è stato molto positivo, soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento. Ovviamente, con il peso della preparazione sulle gambe, abbiamo gestito i minutaggi e alternato i quintetti. Anche perché, con un nuovo assetto della squadra, era importante capire a che punto fosse l’intesa tra i ragazzi in campo e quante informazioni fossero già state assorbite a livello di gioco e di idea difensiva".

Adesso, però, l’attenzione del tecnico di Grosseto si sposta già verso il nuovo test di stasera alle 19 al Pala Estra di Arezzo contro i pari categoria della Scuola Basket Arezzo, che per altro ritroveranno anche in campionato. "L’approccio positivo c’è stato – conclude –, ma la strada è ancora lunga: dovremo crescere molto in questi giorni di preparazione e cercare di dare una risposta ancora più positiva già dall’amichevole di stasera ad Arezzo".

