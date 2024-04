Basket maschile - Serie "B» interregionale: l’iniziativa. I ragazzi del baskin al match del Bcl

Non c’è stato soltanto il successo su Campus Varese a mantenere ancora le speranze, per lo meno del secondo posto, per qualificarsi ai play-off per la "B" nazionale. Ad impreziosire il pomeriggio di domenica scorsa al "Palatagliate", per Bcl, a dare sostanza e di quella vera, a trasformare una partita di basket in un vero spettacolo, sono stati i ragazzi che praticano il baskin.

All’interno della settimana che ha visto celebrare il 2 aprile come la giornata mondiale dell’autismo, il Bcl ha invitato, per il match contro Campus Varese, le più importanti società di baskin del territorio. Erano presenti i Galaxy, gli Warriors ed il Cefa Castelnuovo. Per il Basketball Club Lucca è stato un vero onore ospitare questi ragazzi. Un grazie, da parte del club, va anche al Campus Varese per aver aderito con entusiasmo all’iniziativa, permettendo agli atleti del baskin di presentarsi sul parquet insieme ai loro ragazzi. Un’occasione per provare l’emozione di entrare in campo e schierarsi a fianco di una squadra di serie "B" interregionale dall’importante blasone e restare, poi, lì, immobili, ad ascoltare l’inno nazionale; e, infine, a ricevere un fragoroso appaluso da tutto il pubblico presente.

Infine un momento davvero toccante, tutto per loro: uno ad uno sono stati chiamati a centro campo durante l’intervallo, per presentarsi e ricevere calore e applausi da un pubblico davvero meraviglioso.

Mas. Stef.