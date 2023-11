Basket. Matilde Bondeno travolge l’Acli G88 fuori casa e viaggia a punteggio pieno

Seconda vittoria consecutiva per la formazione della Matilde Basket Bondeno di coach Messini, che espugna la palestra Roiti piazzando il parziale decisivo nei due quarti centrali di gara e superando così l’Acli G88 per 48-89. Il primo quarto è equilibrato, le due squadre iniziano con buone percentuali dal campo e si

scambiano la leadership, sul finale del parziale la Matilde riesce a mettere la testa avanti ed arriva a fine quarto sul +3, con il punteggio di 20-17.

Nel secondo quarto, arriva lo strappo che indirizza la partita sui binari della formazione ospite; la squadra di coach Riccardo Messini aumenta tantissimo l’intensità difensiva e sfrutta bene il contropiede, iniziando a scavare un solco importante che prima la porta alla doppia cifra di

vantaggio e poi al più 20, con l’Acli che segna soltanto 7 punti nel quarto, che si chiude con un parziale di 24-7 per i matildei, che vanno così all’intervallo lungo sul più 20, con il punteggio che recita 44-24.

Anche nel terzo quarto la musica non cambia, la Matilde Basket continua a difendere con grande intensità, non concedendo quasi mai tiri facili ai padroni di casa. Il gap tra le due squadre si allarga ulteriormente con gli ospiti che superano i 30 punti di vantaggio, chiudendo il quarto sul 65-30, concedendo soltanto 6 punti nel quarto ai padroni di casa e chiudendo così virtualmente la partita. L’ultimo quarto non ha molto da dire, la compagine bondenese gestisce il vantaggio costruito nei

primi tre quarti di partita e porta a casa il successo sull’Acli arrivando a toccare il più 40, chiudendo la partita con una netta vittoria per 89-48.