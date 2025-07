Basket. Mens Sana, oggi è il giorno di Vecchi

È il giorno della presentazione ufficiale di coach Federico Vecchi che insieme al direttore generale Riccardo Caliani e al presidente Francesco Frati racconterà i motivi della scelta che lo ha portato ad essere il nuovo allenatore della Note di Siena Mens Sana. Nel pomeriggio, insieme al dirigenti, Vecchi incontrerà anche i tifosi: appuntamento alle 19 nel parcheggio antistante gli uffici. Da definire ancora lo staff tecnico che affiancherà l’allenatore emiliano e che rispetto allo scorso anno potrebbe essere diverso per motivi logistici e di orari degli allenamenti. Nel frattempo ovviamente la società lavora sul mercato sia in entrata che in uscita. Non saranno confermati rispetto alla passata stagione i vari Ivanaj, Ragusa, Sabia, Marrucci e probabilmente Tognazzi, mentre, oltre alle permanenze già praticamente certe di capitan Pannini e Prosek, potrebbero unirsi anche quelle di Pucci e Belli, arrivati da Castelfiorentino un anno fa, e Neri che sta recuperando dal serio infortunio ai tendini dello scorso campionato. Da valutare, restando in tema di roster del 2024/25 la posizione del montenegrino Balsa Jokic, giunto a stagione in corso ma protagonista di un ottimo impatto dentro e fuori dal parquet. Il giocatore si trova in questo momento a Belgrado ad allenarsi in attesa di trovare una sistemazione. La società biancoverde potrebbe farci un pensierino anche perché il settore dei lunghi, con gli addii di Sabia e Ragusa, è in gran parte da costruire. ll giocatore, che soprattutto in fase difensiva ha dimostrato di essere un fattore in serie B Interregionale, potrebbe però avere mercato visto il suo status di italiano a tutti gli effetti, cestisticamente parlando, avendo svolto i quattro anni obbligatori nel settore giovanile di Varese.

Guido De Leo