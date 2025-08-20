Basket minors. DR1, quattro reggiane nello stesso girone. In Serie C, insieme Lg, Scandiano e Montecchio

Ufficializzato il raggruppamento di DR1 delle reggiane. Pallacanestro Novellara, Basket Jolly, Pallacanestro Correggio e Pallacanestro Reggiolo sono state inserite nel girone A, che promuoverà le prime 6 ai playoff (le prime 2 direttamente in semifinale), le penultime ai playout e l’ultima retrocessa direttamente in DR2.

Le 4 rappresentanti della nostra provincia se la vedranno a partire dal 5 ottobre prossimo con le bolognesi Budrio, Stars Bologna, Pol. Giovanni Masi Casalecchio, Basket Voltone, BSL San Lazzaro e Castel San Pietro 2010, oltre alle parmensi Magik, Parma Basket Project e Cus, oltre a Castelfranco, Medolla e Benedetto Cento.

Serie C. Il raggruppamento emiliano romagnolo di Serie C era già noto da tempo, con LG Castelnovo Monti, Scandiano e Montecchio opposte a Virtus Medicina, Despar Ferrara, CVD Casalecchio, Piacenza, SG Fortitudo, Scuola Pallacanestro Vignola, Francia Zola Predosa, Argenta, CMO Ozzano, Molinella e Mo.Ba Modena.

E’ stata ufficializzata ora, invece, la formula: le prime 8 vanno ai playoff, che qualificano la vincente ai playoff nazionali per salire in B Interregionale, mentre dal nono al 14esimo posto si andrà ai playout, con la formazione di 2 mini raggruppamenti per designare le 2 retrocesse in DR1.