Basket minors. International e Grifo, altri due stop

Tornano a piangere le due imolesi, entrambe sconfitte nell’ultimo turno di un torneo in cui manca la giusta continuità. Ci prova l’Easy Car International nella sfida interna con Argenta mentre la Grifo, pur con l’apporto del neo arrivato Giacomo Signorini, non riesce a impensierire Budrio. L’Easy Car ha perso 56-65 con Argenta, accarezzando la vittoria contro la seconda in classifica. I biancorossi hanno giocato alla apri per tre quarti di gara, mettendo la testa avanti in avvio di un ultimo quarto che alla fine premierà la maggior precisione degli ospiti. Tra gli imolesi bene Marcacci e Ricci Lucchi (13 a testa), Baldassarri e Fini (11). Nonostante i 22 punti di Signorini al debutto, arrivato dai Tigers di B Interregionale ritiratisi dal torneo, la Grifo cade 80-59 a Budrio e si ritrova nuovamente all’ultimo posto del girone. Ora l’International giocherà venerdì alle 21 alla Ravaglia contro Russi mentre la Grifo resterà ferma questo weekend.