Basket minors. International e Grifo, giornata amara

Giornata amara sia per l’Easy Car che per la Grifo nel girone B del torneo di Divisione Regionale 1, entrambe sconfitte nei rispettivi incontri. Battuta d’arresto per la Grifo che deve cedere per 77-69 in quel di Cesena dopo una sfida comunque equilibrata.

I biancoblù di coach Pietrantonio ci hanno provato grazie alle prove di un super Laghi (27 punti), di Piazza e Pirazzini (12 entrambi), ma l’ultimo quarto si rivela fatale alla Grifo che subisce la maggior precisione dei padroni di casa e deve incassare un’altra sconfitta. Non va meglio all’Easy Car International, anche lei battuta in trasferta, con i biancorossi che cadono per 72-61 in casa dell’Omega Basket. Nel prossimo turno l’International sarà di scena venerdì sera alle 21 alla palestra Ravaglia contro i Villanova Tigers, mentre la Grifo affronterà sabato alle 18:30 al PalaRuggi la sfida interna contro il Lusa Basket Massa.

l. m.