Basket. Mo.Ba, un pesante ko a Reggio

Serie C unica, girone A: pesante sconfitta, 90-56, per Modena Basket (Malagoli 14, Proli 13, Taddei 11) sul campo del Basket 2000 Reggio Emilia. Il 10-0 locale fa capire quanto Modena non abbia esattamente l’approccio giusto. Qualche segno di ripresa ospite nel secondo parziale grazie ai giovani, supportati dal duo Malagoli-Mantovani. Il secondo tempo è fotocopia del primo: Reggio va, ma i giovani modenesi tornano a dare energia, pur non bastando in termini di risultato.

Divisione regionale 1, girone A: torna al successo la Ottica Amidei Castelfranco (Govoni 14, Cempini 11) che espugna il campo di Basketreggio con un poco spettacolare (ma efficace) 55-62. Gli ospiti ci mettono un po’ a carburare, con capitan Del Papa che li guida, assieme a Dawson-Cempini-Roncarati-Lanzarini (8 punti equamente distribuiti). Il 27-30 della pausa viene allungato sul 39-45 grazie a Govoni, che prima piazza la tripla poi assiste il ’jumper’ di Cempini; nell’ultima frazione Basketreggio non ci pensa a mollare (triple Giudici e Zecchetti), ma Govoni spara due ’missili’ (assieme al semigancio di Del Papa, foto) che indirizzano il match.

Serie B femminile, girone A: splende ancora la Wamgroup Cavezzo (Costi e Verona 15, Siligardi 12), che supera 65-50 la Valtarese. La sesta vittoria consecutiva arriva dopo un incontro quasi sempre comandato. Dopo il 14-13 della prima sirena, Verona e Siligardi prendono fiducia al tiro (32-27 alla pausa), con Costi che permette di mantenere il vantaggio; negli ultimi 10’, il 17-7 di break giallo-nero archivia la pratica. Successo anche per Piumazzo (Palmieri 17, Melloni 14, Cattabiani 10), corsara 65-70 a Scandiano. Dopo il +10 ospite dell’intervallo (25-35), Scandiano ricuce senza far scappare le Sisters; nell’ultima frazione, due triple filate di Palmieri sembrano dare l’allungo decisivo, ma nuovamente le reggiane hanno un sussultoprima che sempre Palmieri metta la parola fine.

Davide Ceglia