BAsket. Montemurlo se la vede con Carrara. Valbisenzio, la sfida è con Calenzano

E’ tutto pronto per il debutto stagionale delle due formazioni pratesi di Divisione Regionale 1. Montemurlo Basket e Centro Minibasket Valbisenzio scendono in campo oggi (palla a due alle 18) in occasione del primo turno di Coppa Toscana di categoria. I Lions sono attesi dal duello casalingo con il Centro Minibasket Carrara. Dovessero avere la meglio, i biancorossi del confermato coach Matteo Piperno affronterebbero negli ottavi di finale (fissati per il prossimo weekend) la vincente di Libertas Lucca-Shoemakers Monsummano. Per quanto concerne Vaiano, la formazione del neo allenatore Angelo Iacopini ospita sul parquet amico del PalaNenni la Pallacanestro Calenzano. La curiosità? Entrambi i coach (Iacopini da una parte, Flavio Chiari dall’altra) sono ex. In caso di affermazione, i biancoblu se la vedranno con una fra Montespertoli Montesport e Vela. Ricordiamo la formula della manifestazione intitolata a Franco Bugliesi, che vede al via 32 compagini: ogni incontro si disputa con gara secca in casa della formazione meglio piazzata nel ranking, determinato in base ai risultati sportivi dello scorso anno. La competizione, dopo i quarti di finale (in calendario per il 27/28 settembre), prevederà una Final Four in unico campo, assegnato dal Comitato Regionale tra coloro che ne faranno richiesta entro il 31 ottobre con semifinali il primo giorno (abbinamenti sempre secondo il ranking) e finale per il primo posto il giorno successivo. Queste partite di Coppa Toscana rappresenteranno un antipasto del campionato di Divisione Regionale 1. Il torneo comincerà nel fine settimana del 4 e 5 ottobre: Montemurlo sarà di scena alla palestra Mascagni di Calenzano, mentre Vaiano si confronterà con Montesport Montespertoli al PalaNenni.

Francesco Bocchini