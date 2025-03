Basket Negli Under 14 termina la prima fase. La classifica avulsa penalizza l’Audax. Finisce al sesto posto

Finisce al sesto posto la prima fase del campionato regionale Under 14 di basket, girone C, della formazione di categoria dell’Audax. Nelle 18 giornate, i giallazzurri allenati da Andrea Zanetti (nella foto) hanno conquistato 20 punti (10 vittorie e 8 sconfitte). Sono arrivati a pari punti con Versilia e Ghezzano ma a penalizzarli è la classifica avulsa: i carraresi hanno perso entrambe le gare con i versiliesi (45-51 e 50-46) mentre con i pisani hanno vinto 58-50 e perso 56-59.

La classifica: Cecina 36; Calcinaia e Ponsacco 28; Versilia, Ghezzano e Audax Carrara 20; Massa e Pontremolese 12; Castelnuovo Garfagnana 4; Pietrasanta 0. La formula prevede per le prime cinque classificate, due gironi da dieci squadre ciascuno che giocheranno per il titolo regionale; mentre le formazioni classificate dal sesto al decimo posto parteciperanno alla Coppa Toscana, anche qui suddivise in due gironi da dieci squadre ciascuno. Tutte si portano in dote i punti negli scontri diretti della prima fase.

L’Audax è stata inserita nel girone H (inizio 15 marzo, conclusione 24 maggio) e in virtù del fatto che ha mancato di un soffio la partecipazione alla fase titolo, parte dall’alto di 14 punti. Nello stesso girone ci sono anche Massa e Pontrremolese che nella prima fase sono si sono rispettivamente classificate al settimo e all’ottavo posto, entrambe con 12 punti.

ma.mu.