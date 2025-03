Basket Negli Under 15 termina la prima fase. Il CmC chiude all’ultimo posto con 2 vittorie

Termina al decimo e ultimo posto, la prima fase di campionato degli Under 15 del Cmc nel torneo gold di categoria, girone B. Nelle 18 giornate i biancocelesti di Mirko Diamanti hanno conquistato quattro punti (2 vittorie, 16 sconfitte, 1003 punti realizzati e 1295 punti subiti, rispettivamente attacco meno prolifico del girone e difesa più perforata, differenza -292).

La classifica della prima fase: Laurenziana Firenze 36; Invictus Livorno 24; La Spezia 22; Castelfiorentino e Massa Cozzile 20; Basket Lucca 18; Porcari 16; Calenzano 14; Valdisieve 6; CM Carrara 4. La formula prevede per le squadre classificate ai primi 5 posti di ogni girone (A e B) l’ammissione alla seconda fase per il titolo Regionale.

Le squadre classificate dal sesto al decimo posto di ciascun girone sono invece ammesse alla seconda fase della Coppa Toscana che prenderà il via il 9 marzo e terminerà il 18 maggio, un girone unico a 10 squadre, formula all’italiana con gare di andata e ritorno e risultati acquisiti con le squadre provenienti dallo stesso girone che quindi non si incontreranno. Le prime quattro parteciperanno alle final four di Coppa Toscana.

ma.mu.