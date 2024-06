Basket, nel campionato under 15 silver stagione di esperienza per la squadra allenata da Zanetti e Gallerini. L’Audax guarda e programma il futuro puntando sulla crescita dei ragazzi

Stagione senza lode e senza infamia per la squadra Under 15 dell’Audax che ha partecipato al campionato silver di categoria. La squadra allenata dalla coppia Andrea Zanetti-Paolo Gallerini ha chiuso la prima fase (girone B) al sesto posto (undici le squadre presenti) con 22 punti (20 partite, 11 vittorie, 9 sconfitte, 1149 punti realizzati e 1092 subiti, differenza +57). Nella seconda fase i gialloazzurri hanno partecipato alla qualificazione (quella per il titolo era risevata alle prime quattro classificate) e nel girone F sono giunti al secondo posto (cinque le squadre nel girone) con 12 punti (8 partite, sei vittorie, 2 sconfitte, 503 punti realizzati e 404 quelli subiti, differenza +99).

Per i giovanissimi cestisti una stagione di esperienza in vista degli impegni del prossimo anno quando nell’Under 17 (la società ha già annunciato che allestirà una squadra per il campionato gold e una per quello silver) incontreranno formazioni più grandi di età e più agguerrite.

Il roster: Massimo Carro, Leonardo Fantoni, Matteo Carro, Luca Corbani, Tiziano Raggi, Gregorio Remedi, Pietro Andreani, David Innocenti, Federico Menconi, Nicholas Bini, Giovanni Biagini.

ma.mu.