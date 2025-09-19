Basket, Nel “Con-Vivere a canestro“. Vincono gli Sky Walkers

Il titolo se le sono aggiudicato i lucchesi dello Sky Walkers, ma a vincere sono stati tutti i ragazzi che hanno preso parte al torneo “Con-Vivere a canestro“, una iniziativa alla sua prima edizione, che ha unito basket, sport e territorio, all’interno del programma di “Con-vivere Carrara festival 2025“. Riservato alla categoria Esordienti, il torneo è stato organizzato dal Cmc sul campo del centro giovanile diocesano di via 7 luglio, nelle stesse giornate della kermesse cittadina.

"L’obiettivo era la valorizzazione dello sport come strumento di crescita, inclusione e condivisione – scrive la società in una nota – e sono venute fuori due belle giornate di pallacanestro, energia e passione, in una cornice tutta da vivere". Oltre ai Lucca Sky Walkers e al Cmc, al torneo hanno partecipato anche Vela Viareggio e Basket Lucca.

La società ringrazia ragazzi, istruttori, volontari, staff, famiglie, oltre la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara per il sostegno, il centro diocesano per l’ospitalità e il festival Con-Vivere per avere inserito la manifestazione all’interno del programma.

ma.mu.