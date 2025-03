Basket Nel torneo “Coppa Carnevale“ ottimo piazzamento per l’Under 17. Non superano le qualificazioni gli i Under 14 e 15. L’Audax di Gallerini si classifica al quarto posto

Un quarto posto con l’Under 17 è il miglior piazzamento delle tre squadre dell’Audax (c’erano anche gli Under 14 e gli Under 15) che hanno partecipato alla quarta edizione della “Coppa Carnevale“, la kermesse di basket giovanile che ha visto la partecipazione di 55 squadre provenienti da 13 regioni italiane, oltre ai francesi di Grenoble, su 11 campi tra Carrara e Pisa, tra cui anche il palazzetto di Avenza. Nel girone di qualificazione la squadra allenata da Paolo Gallerini ha battuto i francesi di Ltmb Grenoble per 47-27 (parziali 7-9, 16-17, 31-19), i torinesi del Grugliasco A per 72-11 (parziali 13-3, 25-5, 52-7) e i bresciani del Castegnato per 68-54 (11-14, 33-31, 51-48). In semifinale sono invece stati sconfitti dal Viareggio per 63-65 e si sono classificati al quarto posto nella categoria non disputando la finale per il terzo posto per ragioni logistiche. La formazione: Alibani, Matteo Carro, Muccini, Donadel, Lin, Massimo Carro, Ferla, Cerone , Conti, Corbani, Francavilla, Giannarelli.

Si sono fermati alle qualificazioni le formazioni under 14 e under 15. Gli under 14 di Andrea Zanetti vincono con i liguri del Ventimiglia per 40-30 (12-5, 23-13, 30-23) e con gli udinesi di Gonars per 30-28 (7-12, 15-17, 20-24), ma sono sconfitti dai torinesi del Grugliasco B per 28-81 (11-16, 17-46, 22-63). La formazione: Torre, Zanetti, Ferla, La Vecchia, Coppedè, Gjinai, Maggi, Corbani, Buonanni, Cantoni, Attuoni. Gli under 15 di Emanuele Barcellone sono sconfitti dai cuneesni del Bra per 23-72 (8-29, 14-38, 18-58) e dal Tam Tam Torino per 13-50 (4-18, 9-35, 11-43). La formazione: Dell’Amico, Kozakov, Moriconi, Raggi, Coppedè, Biagini, Borin, Bordigoni, Pregliasco, Zanetti, Antognetti, Corbani. Al di là dei risultati sul campo, per tutti i ragazzi si è comunque trattato di un momento di confronto e di crescita.

