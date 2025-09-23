Basket Nella Coppa Toscana. Legends, brutta figura. Rossi non cerca scuse: "Voglia e gioco assenti»

"Abbiamo rimediato una brutta figura. Sapevo che eravamo indetro nella preparazione, sapevo che avevamo fatto poca pallacanestro, ma la squadra è formata da tutti giocatori navigati, e in partita sono mancati il gioco e la voglia di giocare". Non cerca attenuanti Guglielmo Rossi, l’allenatore dei Legends che nella prima uscita ufficiale della stagione hanno rimediato un pesante -25 contro il Valdelsa e, come se non bastasse, pure tra le mura amiche. "Nel primo e nel secondo tempino abbiamo fatto molto poco, poi nell’intervallo ho scosso la squadra che al rientro in campo ha giocato meglio, perché ci ha messo più voglia, ha difeso di più e gli avversari sono calati".

Nonostante una seconda parte migliore, Rossi non è contento della prestazione dei suoi: "Non si affronta così una partita, e anche se avessero giocato gli assenti sarebbe stata la stessa cosa . Ho parlato con i giocatori e ho ribadito: bisogna arrivare al campionato con uno spirito diverso". Iniziata e subito finita la Coppa Toscana, i gialloviola guardano ora al campionato di Divisione regionale 1 che il 3 ottobre li vedrà impegnati in casa contro i livornesi della Polisportiva Chimenti.

