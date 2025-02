Basket Nella “Divisione regionale 1“. CmC a caccia di punti. Proibiti passi falsi contro il Castelfranco

Partita impegnativa per il Cmc che questo pomeriggio (Dogali, ore 18, porte socchiuse) ospita il Castelfranco per la 2ª giornata di ritorno del campionato di “Divisione regionale 1“. Dopo due sconfitte consecutive (Sky Walkers Lucca e Calcinaia), i biancocelesti sono tornati al successo in casa del fanalino di coda Invictus Livorno, ma l’incontro di oggi è particolarmente delicato tra due formazioni divise solo da due punti.

Nelle 16 partite fin qui giocate, i biancocelesti di coach Michele Bertieri hanno ottenuto 16 punti (8 vittorie e altrettante sconfitte) mentre i pisani hanno fatto poco peggio, incamerando 14 punti (7 vittorie e 9 sconfitte). All’andata Suriano (nella foto) e compagni si imposero 61-69 e nel caso replicassero, si garantirebbero la permanenza, almeno momentanea, nella zona playoff, seppure vicini allo spartiacque (nella griglia entreranno le prime otto).

In caso contrario verrebbero risucchiati dall’agguerrito gruppone che insegue con solo due punti di ritardo: Cerretese, Viareggio, Donoratico (che oggi non gioca e recupererà la gara con i Legends il 12 febbraio) e anche i pisani del Castelfranco che meditano l’aggancio.

I carraresi si presentano al match con un attacco migliore dei pisani (1087 punti realizzati contro 1049) mentre le difese si equivalgono (1109 i punti subiti dal Cmc, 1106 quelli subiti dal Castelfranco).

ma.mu.