Basket Nella “Divisione regionale 1“. I Legends provano a rialzare la testa. Ostacolo Castelfranco

Provano a rialzare la testa i Legends che dopo la pesante sconfitta nel derby (-24) questo pomeriggio (ore 18) fanno visita al Castelfranco per la sesta di ritorno del campionato di divisione regionale 1 di basket. Per i gialloviola di coach Antonio Fiorani è un momento molto delicato caratterizzato da quattro sconfitte consecutive come mai era successo prima in questa stagione, una squadra che non vince dal 24 gennaio (prima di ritorno, in casa contro Viareggio). Dopo un girone di andata che ha visto la squadra di Christian Canciello (nella foto) stazionare per lungo tempo nella zona alta della classifica, dopo quattro sconfitte i Legends sono sempre all’interno della griglia playoff, ma c’è il rischio di uscirne.

All’andata i Legends si imposero sul Castelfranco con un largo +17 (90-73) e oggi, più che mai, hanno bisogno di un altro successo per rimettersi in carreggiata anche se il gruppo è sempre alle prese con qualche infortunio e con la impossibilità di allenarsi e di giocare a ranghi completi a causa degli impegni di lavoro dei singoli. Nell’incontro di oggi, per i numeri i Legends sarebbero leggeremente favoriti: sono settimi con 22 punti (i pisani sono 11esimi con 18), hanno segnato di più (1361 punti contro 1314 degli avversari), hanno incassato di meno (1349 punti contro i 1364 del Castelfranco).

ma.mu.