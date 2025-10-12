Basket, nella divisione regionale 1. Il CmC di coach Bertieri va a caccia del bis: "Ritmo e intensità per battere il Donoratico»

Esordio casalingo per il Cmc che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18) ospita il Donoratico per la giornata numero due del campionato di Divisione regionale 1. Dopo il blitz di Pisa nella partita di esordio, i biancocelesti di coach Michele Bertieri (vice Luca Rigano) vogliono iniziare a costruire una striscia positiva ma Bertieri mette in guardia dei pericoli odierni: "Il Donoratico è una squadra composta da giocatori esperti e da giovani interessanti, ha lunghi di ruolo. Noi dovremo tenere alti ritmo e intensità, facendo ruotare tutta la panchina, ma dovremo anche limitare i loro lunghi anche se noi non ne abbiamo di ruolo".

E proprio ritmo e intensità sono state le carte vincenti nella partita giocata sotto la torre: "È stata una ottima partita di tutto il gruppo – continua Bertieri – ci abbiamo messo tanta presenza in campo, riuscendo a mantenere un ritmo alto per 35 minuti e nel finale li abbiamo contenuti perché avevamo ancora più energie da spendere".

Il roster: Marco Mancini (guardia), Michele Diamanti (ala), Gabriele Campi (play), Marco Malcontenti (ala), Luca Cucurnia (ala), Lorenzo De Angeli (play-guardia), Giacomo Sessa (play), Modou Diagne (ala), Nicholas Moscatelli (pivot), Matteo Topetti (play), Edoardo Argiolas (ala), Davide Akkad (ala), Nicola Ferrando (guardia), Diego Orsini (ala), Duccio Tonelli (play).

ma.mu.