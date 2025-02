Basket Nella “Divisione regionale 1“. I Legends di Fiorani con tante assenze: "Gara complicata»

Partita molto impegnativa per i Legends che questo pomeriggio (ore 18.30) fanno visita al Calcinaia, attuale reginetta del girone A della Divisione regionale 1. La gara è valida per la quarta giornata di ritorno e il calendario, beffardo, propone questo match delicato in un momento particolare per la squadra di coach Antonio Fiorani (nella foto). I gialloviola sono reduci da due sconfitte consecutive (non accadeva dal mese di ottobre, terza e quarta giornata di andata, a Lucca con Sky Walkers 80-58 e in casa con Calcinaia 63-73) e questa dovrebbe e potrebbe essere la partita del rilancio per mantenersi nella parte alta della griglia playoff. E invece la partita arriva in un momento delicato:

"La situazione è complicata, tra infortuni, impegni personali e di lavoro, siamo senza tre giocatori importanti (Fontanelli, Leonardi e Viola, ndr) e per un po’ di tempo dovremo andare avanti così – dice Fiorani – non sempre ci possiamo allenare al completo, ma andiamo avanti lo stesso. Ogni partita è a una gara a sé". I Legends sono reduci dalla sconfitta casalinga contro i Lucca Sky Walkers (60-68) e dalla trasferta di Donoratico (70-52) nel recupero infrasettimanale. In classifica restano a quota 22 punti ma sono stati affiancati dalla Libertas Lucca che ha vinto con Viareggio. Il Calcinaia invece guarda tutti dall’alto della vetta con 30 punti.

ma.mu.