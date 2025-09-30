Basket, Nella Divisione regionale 1. I Legends puntano a un posto nei playoff. CmC, l’obiettivo è una salvezza tranquilla

Ultimi giorni di preparazione in vista dell’avvio di campionato, per Legends e Cmc che nel fine settimana scenderanno in campo per la prima giornata della Divisione regionale 1. Dopo oltre un mese dall’inizio della preparazione, dopo i pochi convincenti debutti nella Coppa Toscana (entrambi sono stati eliminati al primo turno, i primi dal Colle Val d’Elsa, i secondi dal Montemurlo) le due formazioni di punta della pallacanestro carrarese sono chiamate ad un primo riscatto per iniziare nel modo migliore un torneo che si preannuncia equilibrato, molto combattuto e interessante.

I gialloviola di coach Guglielmo Rossi (vice Mirco Pedrini) esordiscono venerdì (ore 21) contro i livornesi della Pol. Chimenti, mentre i biancocelesti di coach Michele Bertieri (vice Luca Rigano) lo faranno domenica (ore 18) in casa del Cus Pisa. Per i Legends, che giocheranno in casa, ci sarà anche l’esordio sul parquet del rinnovato palazzetto di Avenza, dove arrivano dopo un decennio giocato alla Dogali. Diversi gli obiettivi delle due squadre: i più esperti Legends sono reduci da un campionato che li ha visti approdare ai playoff, un risultato che vogliono replicare ma entrando nella griglia da una posizione maggiormente favorevole. Con una squadra molto giovane e che deve fare ancora esperienza, il Cmc punta dritto a mantenere la categoria.

Il roster delle due compagini. Legends: Leonardi, Benfatto, Tongiani, Viola, Canciello, Borghini, Fontanelli, Donati, Maiolini, Bordigoni, Nannetti, Pizzanelli, L. Diamanti, Viaggi, Salvi. Cmc: Mancini, M. Diamanti, Campi, Malcontenti, Cucurnia, De Angeli, Sessa, Diagne, Moscatelli, Topetti, Argiolas, Akkad, Ferrando, Orsini, Tonelli.

ma.mu.