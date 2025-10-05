Basket, nella divisione regionale 1. Esordio sotto la Torre per il CmC di Bertieri: "Il Pisa ha tanta esperienza e giovani di qualità»

Esordio sotto la Torre per il Cmc che questo pomeriggio (ore 18) fa visita al Cus Pisa per la prima giornata del campionato di Divisione regionale 1. Dopo l’amaro esordio in Coppa Toscana dove i biancocelesti sono stati eliminati al primo turno dai pratesi del Montemurlo, la squadra di coach Michele Bertieri (vice Luca Rigano) vuole iniziare la lunga stagione con il piede giusto, anche se l’avversario non è dei più domabili. In questo campionato che si preannuncia equilibrato e combattuto, il Cmc punta a raggiungere una salvezza tranquilla, con una squadra che è ancora più giovane di quella dello scorso anno. Coach Bertieri teme il match: "È un inizio non facile, il Cus viene dalla Serie C, è un mix pericoloso, fatto di giocatori di esperienza e di giovani di qualità. Noi siamo andati avanti con la preparazione, ma avendo rivoluzionato la struttura della squadra, abbiamo ricominciato per trovare equilibri e chimica giusta. Siamo ancora lontani da una condizione minima di qualità, ma abbiamo fatto passi avanti e la gara di Coppa Toscana con Montemurlo è stata un buon test, dove abbiamo giocato alla pari e condotto per buona parte".

Il roster: Mancini (guardia), Diamanti (ala), Campi (play), Malcontenti, Cucurnia (ala), De Angeli (play-guardia), Sessa (play), Diagne (ala), Moscatelli (pivot), Topetti (play), Argiolas (ala), Akkad (ala), Ferrando (guardia), Orsini (ala), Tonelli (play).

ma.mu.