Basket Nella “Divisione regionale 1“. Audax, giornata da dimenticare. Stop per due giornate a Ramirez

Piove sul bagnato in casa Audax dove, dopo la gara interna contro il Rosignano (ultima di andata della divisione regionale 1), oltre ad una pesante sconfitta (- 38) è arrivata anche la squalifica per due giornate di Ramirez, un provvedimento atteso e non emendabile perchè la guardia è stata espulsa a -0.33 del terzo tempino per "comportamento offensivo e minaccioso nei confronti degli arbitri" avendo protestato dopo che gli era stato fischiato un fallo tecnico. Ma i gialloazzurri restano anche senza il play Donnini, almeno per il momento inviato nel "pensatoio" dopo che nel quarto tempino ha vistosamente contestato le scelte dell’allenatore Cristelli, rifiutandosi di entrare in campo e prendendo la via degli spogliatoi. Va invece molto meglio in casa dei Legends che con il successo interno contro l’Invictus Livorno (qui i provvedimenti del giudice sportivo hanno pesantemente interessato i labronici) salgono al sesto posto e guardano con serenità al girone di ritorno con un pensierino ai play off dove accederanno le prime otto di ciascun girone.

La classifica: Lucca, Donoratico e Rosignano 18; Grosseto 16; Valdicornia e Legends Carrara 14; Calcinaia e Invictusa Livorno 12; Audax Carrara 10; Pontedera, Liburnia Livorno, Castelfranco di Sotto e Viareggio 6.

ma.mu.