Basket Nella “Divisione regionale 1“. CmC, turno favorevole per restare agganciato dentro la griglia playoff

Dovrebbe essere una giornata favorevole per il Cmc, la quarta di ritorno del campionato di Divisione regionale 1 (girone A) di basket. Il calendario propone una partita casalinga (Dogali, ore 18, porte socchiuse) contro il non insuperabile Monsummano, già battuto nella gara di andata per 73-81. La squadra di coach Michele Bertieri è reduce dal parquet di Montemurlo (seconda forza del campionato) dove a sorpresa ha conquistato due punti pesanti e importanti per il morale ma anche per restare agganciata alla zona playoff. Al momento De Angeli (nella foto) e compagni sono dentro la griglia, ottavi a quota 18, a pari merito con gli Sky Walkers Lucca contro cui hanno però lo svantaggio dello scontro diretto (57-55 per i lucchesi) e a pari merito anche con Donoratico (che nel recupero infrasettimanale ha battuto i Legends Carrara) ma nei confronti del quale ha il vantaggio dello scontro diretto (61-58).

Dietro al terzetto c’è la coppia formata da Cerretese e Castelfranco a quota 16 punti, pronta ad approfittare del primo passo falso dei carraresi. In classifica il Monsummano è 14esimo (terzultimo) a quota 12 (6 vittorie, 12 sconfitte, 1213 punti realizzati, 1331 subiti, differenza -118, peggiore difesa del girone), il Cmc (9 vittorie e altrettante sconfitte) ha segnato 1209 punti e ne ha subiti 1250, differenza -41).

ma.mu.