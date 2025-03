Basket Nella Divisione regionale 1 turno da dimenticare. Crisi di risultati e di gioco per i Legends ancora in formazione rimaneggiata. CmC, sconfitta a sorpresa con la Cerretese

Giornata da dimenticare al più presto per Legends Carrara e Cmc, la sesta di ritorno del campionato di “Divisione regionale 1“. I gialloviola diretti dal coach Antonio Fiorani cedono anche a Castelfranco di Sotto per 69-58 (parziali 19-16, 33-31, 48-45) dopo tre quarti giocati in equilibrio, prima di cedere nell’ultima e decisiva frazione (parziale 21-13). E con la quinta sconfitta consecutiva i gialloviola, ancora in formazione di emergenza, consolidano una crisi di risultati e di gioco. Ecco i punti realizzati dai singoli atleti dei Ledends: Fontanelli 21, Canciello 12, Ferla 7, Michele Diamanti 5, Benfatto 4, Borghini 4, Lorenzo Diamanti 3, Donnini 2.

A sorpresa perde anche il Cmc 66-76 (parziali 10-18, 31-35, 47-57) che tra le mura amiche subisce un -10 dalla Cerretese (che all’andata era stata travolta 46-71) con i biancocelesti di coach Michele Bertieri sempre ad inseguire gli ospiti. Lo score: Suriano 10, Campi 18, Toppetti, De Angeli, Tealdi 18, Argiolas, Sessa 7, Mancini 5, Malcontenti 6, Cucurnia, Tonelli 2, Orsini.

La classifica: Calcinaia 34; Montemurlo 32; Pescia 30; Rosignano 28; Libertas Lucca 24; CM Carrara, Donoratico, Cerretese e Legends Carrara 22; Castelfranco 20; Sky Walkers Lucca 18; Valdicornia e Viareggio 16; Monsummano 12; Pistoia 10; Invictus Livorno 8. E per il turno infrasettimanale, questa sera Cmc nuovamente in campo (Lucca, ore 21.15) contro la Libertas, mentre domani i Legends (Dogali, ore 21.15, porte socchiuse) ospitano il Montemurlo.