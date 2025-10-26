Acquista il giornale
Basket, Nella Divisione regionale 1. CmC e Legends a caccia di punti

Sono entrambi in cerca di riscatto, i Legends e il Cmc che oggi tornano in campo per la quarta giornata...

di MAURIZIO MUNDA
26 ottobre 2025
Mirco Pedrini (Legends Carrara)

Mirco Pedrini (Legends Carrara)

Sono entrambi in cerca di riscatto, i Legends e il Cmc che oggi tornano in campo per la quarta giornata della Divisione regionale 1. I gialloviola di Guglielmo Rossi (vice Mirco Pedrini) sono impegnati a Lucca (sponda Sky Walkers, ore 18), i biancocelesti di Michele Bertieri (vice Luca Rigano) ospitano il Calcinaia (palazzetto di Avenza, ore 18).

Come spesso accaduto, i Legends sono alle prese con gli allenamenti mai a ranghi completi: "Non riusciamo mai ad essere in dieci e quindi non ci si allena come si dovrebbe – dice Rossi – la difesa che incassa molto è la conseguenza di brutti attacchi, prendiamo tanti contropiedi e ai rimbalzi non c’è nessuno. Corriamo, ma occorre anche giocare con la palla. In settimana ci siamo preparati bene, spero di vedere i risultati".

Causa diversa ma stessi risultati per il Cmc: "Siamo una squadra inesperta e per tanti ragazzi questo è il primo campionato senior – dice Bertieri – soffriamo la mancanza di lunghi di ruolo e per adesso abbiamo incontrato tre squadre attrezzate, tra le più forti del girone. Soffriamo sui rimbalzi difensivi e quindi concediamo agli avversari tante opportunità in più. In settimana abbiamo lavorato sulla difesa, dobbiamo ridurre i canestri subiti".

Legends e Cmc sono attesi da due gare toste con squadre che in classifica stanno sopra: Sky Walkers e Calcinaia hanno entrambi quattro punti, le due formazioni carraresi solo due. ma.mu.

