Basket Nella “Divisione regionale 1“. I Legends firmano il colpo a sorpresa. Bene anche l’Audax

Hanno vinto entrambe ma con prestazioni opposte, le due squadre carraresi che militano nel campionato di “Divisione regionale 1“. L’impresa, un po’ anche a sorpresa, è firmata dai Legends che stendono la capolista Rosignano con un +6 finale ma che a -1.34 dalla sirena era di +16. Gara intensa per Viaggi (nella foto) e compagni che hanno sempre comandato nel punteggio e nel gioco, mostrando di non voler recitare la parte della matricola che punta solo a salvarsi.

Discorso diverso invece in casa dell’Audax che ha strappato due punti importanti per una classifica deficitaria per una nobildonna decaduta, ma che ancora una volta non ha convinto sul piano del gioco e alla fine ha rischiato anche di essere raggiunta dopo avere toccato i +17 a -3.49 dalla sirena. Quando la partita era solo da controllare e il vantaggio da gestire, i gialloazzurri si sono spenti e hanno subito un incredibile break di 2-15 che ha rifocillato il Pontedera che a quel punto ha anche creduto nella vittoria. Trascinata da Eerikinharju, che con 35 punti personali sembra di vedere un film di Maciste contro tutti, l’Audax non ha mostrato di essere squadra.

La classifica: Rosignano 16 punti; Lucca, Donoratico e Grosseto 14; Invictus Livorno, Valdicornia e Legends Carrara 12; Audax Carrara e Calcinaia 8; Liburnia Livorno e Castelfranco di Sotto 6; Pontedera e Viareggio 4.

ma.mu.