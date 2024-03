Basket Nella “Divisione regionale 1“. Legends a un crocevia. Fiorani: "Gara da vincere altrimenti sono guai»

"E’ una partita da vincere perché se dovessimo perdere, sarebbe un problema". Così coach Antonio Fiorani (nella foto) legge la partita che questa sera (ore 21.15) i Legends giocano sul parquet del fanalino di coda Bellaria Pontedera per la nona di ritorno della divisione regionale 1. "Siamo una squadra che ha problemi a segnare e quindi dobbiamo puntare molto sulla nostra difesa – continua Fiorani –. Non siamo alla ricerca di alibi, ma stiamo stringendo i denti per superare questo momento difficile (per la prima volta in questa stagione da neopromossi nella categoria superiore, i gialloviola hanno incassato quattro sconfitte consecutive, ndr.) di scontato non c’è niente e neppure di facile" aggiunge l’allenatore che per Pontedera dovrà rinunciare a Falconi e ai fratelli Diamanti, mentre Borghini è in forse per problemi fisici. Per la sconfitta interna con il Valdicornia (49-55) Fiorani non cerca attenuanti: "Abbiamo giocato la nostra partita fino ad un certo punto, poi abbiamo perso il filo del gioco e loro hanno vinto meritatamente".

In classifica i Legends sono scivolati all’ottavo posto con 18 punti (9 vittorie 10 sconfitte), in condominio con Invictus Livorno, mentre il Castelfranco (vittorioso di misura sulla Liburnia) ha allunato a 20 punti e da dietro resta minaccioso il Viareggio a 16 punti (che ha osservato il previsto turno di riposo).

ma.mu.