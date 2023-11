Basket Nella “Divisione regionale 1“. Legends in Maremma a caccia di punti. Fontanelli infortunato

Provano a rimettersi in marcia, i Legends che questo pomeriggio (ore 18) vanno a Grosseto in cerca di punti dopo il turno di riposo programmato, la sconfitta di Lucca e il derby infrasettimanale con l’Audax rinviato per il maltempo. "Il rinvio del derby non ci ha danneggiato, anzi, ci permette di fare un allenamento in più prima di rigiocare – taglia corto coach Antonio Fiorani (nella foto) che preferisce parlare della gara di oggi –. Il Grosseto è una bella squadra, strutturata per arrivare tra le prime quattro, segna molto ma non difende tanto. Noi andiamo in Maremma con la squadra quasi al completo, con la sola assenza di Fontanelli, ancora fermo dopo l’infortunio. Per noi è una perdita pesante, riprenderà a giocare quando lo diranno i medici, ma di sicuro non andremo sul mercato e facciamo con quello che abbiamo".

Tra turni di riposo (in campionato c’è un numero dispari di squadre iscritte) e partite rinviate, in classifica si è formato un gruppone a quota 4 punti con ben sei formazioni. E in questo gruppone ci sono entrambe le squadre: i Legends sono al settimo posto (3 partite giocate, 2 vittorie, 1 sconfitta, 183 punti realizzati e 176 subiti, differenza +7) mentre Grosseto è al nono posto (4 partite giocate, 2 vittorie e 2 sconfitte, 332 i punti realizzati e 360 quelli subiti, differenza -28).

ma.mu.