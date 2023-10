Basket Nella “Divisione regionale 1“. Trasferta amara per i Legends Carrara. Incassata la prima sconfitta della stagione

Basket Lucca

66

Legends Carrara

51

BASKET LUCCA: Puccinelli, Canciello 5, Giusti, Servadio, Lorenzi 16, Lombardi 4, Piercecchi 5, Guidi 14, Cecconi 9, Brunelli, Tonacci 13. All. Romani.

LEGENDS CARRARA: Viola 5, Donati 11, Leonardi 14, Diamanti M., Tongiani 5, Viaggi 12, Peselli 2, Bordigoni 2, Benfatto. All. Fiorani.

Arbitri: Sizzi di Prato e Gigoni di Livorno.

Parziali: 23-18, 36-29, 49-39

CARRARA – Lucca amara per i Legends che perdono la partita e l’imbattibilità che durava da inizio stagione . I gialloviola tornano in campo dopo la pausa programmata, sono privi di Fontanelli e Lorenzo Diamanti, e forse pagano le assenze e anche lo stop forzato, con un pesante -15. Carraresi sotto, ma sempre in partita, nella prima parte (-5 al primo intervallo e -7 a metà gara), mentre al rientro in campo i locali spingono e chiudono a +10 all’ultimo intervallo. Nella quarta frazione non arriva la reazione ospite e con un parziale di 17-12 Lucca controlla e vince.

Tra i Legends giornata storta in attacco dove, a parte il primo tempino, si segna con difficoltà e i 51 punti finali sono troppo pochi per ambire al successo. Basse le medie al tiro con un 23% (626) nelle triple, 65% (1117) nei liberi, ma soprattutto male sotto i tabelloni con un 33% (1133).