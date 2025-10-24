Basket Nella Divisione regionale 2. Pontremolese, primo passo falso. La Crocetta fa valere il fattore campo

Acquista il giornale
di ENRICO BALDINI
24 ottobre 2025
Ifigest la crocetta

57

La Cisa Pontremolese

53

IFIGEST LA CROCETTA: Baldinotti, Mancini, Pantani, Rossi, Susini, Sani, Rinaldi, Deiana, Pistolesi, Rosselli, Falaschi, Marzi. All.: Sforzi.

LA CISA PONTREMOLI: Plaia 9, Gonzales 3, Espinal 5, Spagnoli 12, Morillo 15, Bardi 9, Ferdani, Adamo, Montano, Coduri. All.: Novelli.

Arbitri: Massimo Borsani di Pescia (Pt) e David Filippelli di Livorno).

Parziali: 18-16; 15-9; 10-8; 14-20.

VINCI – Primo fuori porta per La Cisa Pontremolese protagonista sul palco Dr2 - Girone C Toscana, prima fermata contro il quintetto di casa non certo irresistibile dell’Ifigest La Crocetta. Il quintetto lunigianese diretto dall’inossidabile Michele Novelli è uscito dal “Palazzetto di Sovigliana“ sconfitto per 57-53, un punteggio che ha decisamente lasciato un sapore amaro all’interno del club pontremolese. Fiorentini subito in partita hanno chiuso il primo set per 18-16, nella seconda frazione i padroni di casa hanno finito con un netto 15-9 andando al riposo con il tabellone luminoso fermo sul punteggio 33-25.

Dopo l’intervallo la squadra di Sforzi ha chiuso di misura per 10-8, portandosi avanti, nel punteggio complessivo per dieci punti: 43-33 ma, nonostante la giornata storta dei pontremolesi, la partita appariva ancora aperta. Le varianti difensive messe in pratica da coach Novelli nell’ultima frazione sortivano gli effetti sperati, trascinati dal trio Spagnoli-Morillo-Bardi, i pontremolesi si aggiudicavano gli ultimi dieci minuti di gioco chiudendoli sul punteggio di 20-14. Prossimo impegno al “PalaBorzacca“, domenica alle 18,30 contro il Chiesina Basket.

Classifica: Bottegone Basket Junior, Chiesina Basket, Nuovo Basket Altopascio punti 4; Folgore, Bcl Lab Lucca, La Cisa Service Pontremolese, Bellaria Cappuccini, Pallacanestro Valdera, Banca Ifigest La Crocetta, Maisenza Versilia 2002, Scatolificio Saico San Miniato punti 2; Pallacanestro Endas Pistoia, Lib. Mis. Montale, Scuola Basket Prato punti 0.

