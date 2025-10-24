Basket Nella Divisione regionale 2. Pontremolese, primo passo falso. La Crocetta fa valere il fattore campo

Ifigest la crocetta

57

La Cisa Pontremolese

53

IFIGEST LA CROCETTA: Baldinotti, Mancini, Pantani, Rossi, Susini, Sani, Rinaldi, Deiana, Pistolesi, Rosselli, Falaschi, Marzi. All.: Sforzi.

LA CISA PONTREMOLI: Plaia 9, Gonzales 3, Espinal 5, Spagnoli 12, Morillo 15, Bardi 9, Ferdani, Adamo, Montano, Coduri. All.: Novelli.

Arbitri: Massimo Borsani di Pescia (Pt) e David Filippelli di Livorno).

Parziali: 18-16; 15-9; 10-8; 14-20.

VINCI – Primo fuori porta per La Cisa Pontremolese protagonista sul palco Dr2 - Girone C Toscana, prima fermata contro il quintetto di casa non certo irresistibile dell’Ifigest La Crocetta. Il quintetto lunigianese diretto dall’inossidabile Michele Novelli è uscito dal “Palazzetto di Sovigliana“ sconfitto per 57-53, un punteggio che ha decisamente lasciato un sapore amaro all’interno del club pontremolese. Fiorentini subito in partita hanno chiuso il primo set per 18-16, nella seconda frazione i padroni di casa hanno finito con un netto 15-9 andando al riposo con il tabellone luminoso fermo sul punteggio 33-25.

Dopo l’intervallo la squadra di Sforzi ha chiuso di misura per 10-8, portandosi avanti, nel punteggio complessivo per dieci punti: 43-33 ma, nonostante la giornata storta dei pontremolesi, la partita appariva ancora aperta. Le varianti difensive messe in pratica da coach Novelli nell’ultima frazione sortivano gli effetti sperati, trascinati dal trio Spagnoli-Morillo-Bardi, i pontremolesi si aggiudicavano gli ultimi dieci minuti di gioco chiudendoli sul punteggio di 20-14. Prossimo impegno al “PalaBorzacca“, domenica alle 18,30 contro il Chiesina Basket.

Classifica: Bottegone Basket Junior, Chiesina Basket, Nuovo Basket Altopascio punti 4; Folgore, Bcl Lab Lucca, La Cisa Service Pontremolese, Bellaria Cappuccini, Pallacanestro Valdera, Banca Ifigest La Crocetta, Maisenza Versilia 2002, Scatolificio Saico San Miniato punti 2; Pallacanestro Endas Pistoia, Lib. Mis. Montale, Scuola Basket Prato punti 0.