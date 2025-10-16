Basket Nella Divisione regionale 2 avvio scoppiettante per i ragazzi del coach Marcucci. La Cisa Pontremoli piega il Montale. Morillo il miglior realizzatore

la cisa pontremoli

LA CISA PONTREMOLI: Plaia 6, Adamo 11, Morillo 15, Bardi 5, Spagnoli 13, Gonzalez 4, Carlotti 5, Coduri, Ferdani, Fenucci, Filippi. All.: Marcucci.

MONTALE: Martini, Ieri, Aquili, Mancini, Evotti, Manfra, Calistri, Cappellini, Bianchi, Palatiello, Malevolti. All. Piperno.

Arbitri: Stefano Bertoncini e Fabio Moscatelli.

Parziali: 12-10; 23-16; 12-16; 12-12.

PONTREMOLI – L’altra sera la Pontremoli del sottocanestro, dopo la vittoria sul Montale, s’è piacevolmente accorta di possedere una squadra vera, perché soltanto una squadra vera, con qualcosa dentro, riesce a difendere i vantaggi, incassando i primi due punti, in una partita come quella con i pratesi. Il quintetto lunigianese, nella prima del campionato di Divisione regionale 2, tanto soffre e tanto gongola perché i pratesi al “PalaBorzacca“ si sono rivelati squadra all’altezza della sua reputazione.

I padroni di casa sono scesi in campo con il piglio giusto, dettando i ritmi e alla fine della prima frazione sono riusciti a portare avanti la testa, concludendo il parziale 12-10. Il secondo set, nella passata stagione, sempre ostile, stavolta è andato ai lunigianesi, cautissimi ma bravi nel tiro dalla lunga distanza, finendo i primi 20’ minuti sul 35–26.

Dopo il lungo intervallo la squadra di coach Michele Novelli, nell’occasione sostituito da Proffe Marcucci perché appiedato dal giudice sportivo, pur tentando di reggere il ritmo del quintetto ospite ritornato ad essere frizzante concludono il terzo tempo in svantaggio per 12-16 riaprendo pericolosamente la partita. I gialloblù nell’ultima frazione tornano ad essere funzionali, alta la concentrazione sebbene le energie spese fossero elevate ed hanno saputo tenere a bada i tentativi di recupero dei pratesi, ai quali non è riuscita la rimonta conclusiva. Fondamentale anche il supporto del pubblico, presente e caloroso, che ha spinto la squadra nei momenti difficili, contribuendo a rendere la serata ancora più speciale.

Alla ripresa delle ostilità, il 1° novembre, la Cisa Pontremoli ricomincerà, nel suo fuori porta dal parquet di Porcari contro il Ludec91.