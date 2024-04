Basket Nella “Divisione regionale 2“. La Pontremolese ritrova il buonumore. Battutto il Villaggio

Polisportiva Pontremolese

60

Villaggio Sport

47

POLISPORTIVA PONTREMOLESE: Ulivi 20, Montano 4, Carlotti G. 7, Fenucci 6, Carlotti F. 3, Filippi 2, Reggiani Mat., Longinotti 6, Furlan 7, Reggiani Mar. 2, Romiti 3, Terzi. All.: Novelli.

VILLAGGIO SPORT: Carà 11, Arzeno 8, Piombo 7, Briccolo 6, Cogorno 4, Maiolo 8, Cuomo 3, Bellati. All.: Lasagna.

Arbitri: Moscatelli e Mondini.

Parziali: 7-10, 22-10, 17-19, 14-8.

PONTREMOLI – Nella 9ª giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2 la Pontremolese torna finalmente alla vittoria rimandando sconfitto per 60-47 il Villaggio Sport. Una vittoria inseguita sempre che arriva dopo un lungo digiuno di oltre quattro mesi. Avvio di gara caratterizzato di ritmi bassi e qualche imprecisione al tiro per entrambe le formazioni, mentre nella seconda frazione sono i ragazzi di coach Novelli ad allungare grazie ai guizzi di Ulivi (nella foto), autore di ben 10 punti nel quarto e dell’allungo che consente ai padroni di casa di arrivare a metà gara con il massimo vantaggio (29-20). Dopo il lungo intervallo alla ripresa delle ostilità sul parquet del “PalaBorzacca“ giocano due squadre sul filo dell’equilibrio, con i liguri che riescono a recuperare solo due lunghezze alla fine del terzo tempino; negli ultimi 10’ i lunigianesi con un super Furlan danno un paio di spallate decisive per il vantaggio in doppia cifra, mantenuto fino alla sirena finale.