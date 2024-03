Basket nella “Divisione regionale 2“ ligure. La Pontremolese trasloca nella città della Lanterna. Serve una prova convincente contro il My Genova

La “diciassettesima“ tappa, sesta di ritorno, del campionato di Divisione Regionale 2 di pallacanestro, vede la Polisportiva Pontremoli traslocare nella città della Lanterna per affrontare i padroni di casa del My Basket Genova A. Il team manager della squadra pontremolese Paolo Filippi ha un sogno nel cassetto e tante incertezze in tasca: è questa la situazione in seno alla società gialloblù, consapevole di vivere un momento difficile. Il sogno, ovviamente, è quello di cancellare la lunga striscia di risultati negativi con una vittoria che alla vigilia solo il pronostico non gli concede. Da parte della squadra lunigianese c’è tanta voglia di dare una svolta ad un cammino fin qui non esaltante, ricco di tante, troppe sconfitte.

La chiave per aprire strade che portano alla conquista dei due punti sarà la mentalità con cui il quintetto Pontremolese per tutti i 40 minuti minuti dovrà scendere sul parquet dei genovesi; massima concentrazione, tanta umiltà e voglia di lottare su ogni pallone, insomma, credere nei propri mezzi per “cavare“ una super prestazione che aumenterebbe e di tanto le possibilità di conquistare i due punti che alla vigilia vengono “accreditati“ ai ragazzi di Ogliani.

Per la trasferta nella città della Lanterna coach Novelli ha convocato: Romiti, Ulivi, Flati, Carlotti F, Bardini, Sordi, Fenucci, Filippi, Carlotti G, Montano, Mazzetti. Di contro l’allenatore Ogliani del My Basket Genova ha a disposizione: Arnulfo, Pera, Valdata, Di Paco, Capittini, Macrì, Calabrese, Leardi, Innocenti, Rabeharintsoa.