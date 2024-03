Basket Nella “Divisione regionale 2“ ligure Pontremolese in crisi Pro Recco micidiale nei tiri da tre punti

Pontremolese

51

Pro Recco

76

POLISPORTIVA PONTREMOLESE: Longinotti 1, Romiti 4, Ulivi 10, Carlotti Francesco, Bardini, Filippi 7, Coduri 1, Carlotti Gabriele 3, Reggiani Matteo, Reggiani Marco, Fenucci 20, Montano 5. All.: Novelli.

PRO RECCO: Osoria Severino 11, Milanti 3, Mancini, Parodi 2, Pellerano 2, Codda 7, Barroero, Stellacci 21, Gomez 30, Tiso. All.: Bertini. Arbitri: Moroni e Razzetti.

Parziali: 13-19; 4-15; 19-14; 15-28.

PONTREMOLI – Ancora una sconfitta per la Pontremolese, affondata sotto la pioggia di “triple“ della Pro Recco (l’ultima “gioia“ risale al 26 novembre proprio contro i rappresentanti della focaccia col formaggio). Partono forte i liguri, trascinati dalla mano bollente di Stellacci, autore di tre canestri dall’arco che portano i suoi in doppia cifra di vantaggio; black out completo per i pontremolesi che non trovano nemmeno un canestro dal campo in tutta la seconda frazione, già doppiati alla sirena di metà gara (17-34).

Reazione d’orgoglio dei gialloblù al rientro dall’intervallo lungo, con Fenucci e Ulivi che provano a ricucire il gap con 5 “triple“ consecutive che riportano a 12 le lunghezze da recuperare, dando un filo di speranza ai tifosi gialloblu; nell’ultima frazione ci pensa Gomez, autore di ben 14 punti nei restanti 10’ di gara, a riportare i suoi a un vantaggio rassicurante chiudendo di fatto l’incontro. Prossimo appuntamento, sabato 9 marzo, in casa del My Basket “A“.

Nella foto, Emmanuele Fenucci