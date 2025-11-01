Basket Nella Divisione regionale 3. C’è grande curiosità per vedere l’esordio dell’Audax di Gallerini

Inizia domani con una gara interna (palazzetto di Avenza, ore 21) la nuova e insolita stagione della Pallacanestro Audax Carrara, per la prima volta nella sua lunga storia, iscritta nel campionato di Divisione regionale 3, da dove riparte dopo lo scorso anno sabatico quando non ha partecipato ad alcun campionato senior. Nella prima giornata del girone C, i gialloazzurri di coach Paolo Gallerini ospitano il Pietrasanta con una squadra ufficializzata solo nelle ultime ore, fatta di alcuni giocatori di esperienza e di debuttanti che si affacciano dalle formazioni giovanili.

Questo il roster: Poggi Andrea (classe 1994, ruolo play-guardia), Daniel Peselli (2003, ala-pivot), Alessandro Alibani (2002, ala), Lorenzo Melegari (nella foto, 1998, ala-pivot), Christian Pasquini (1998, ala-pivot), Andrea Ferla (2008, ala), Christian Delfino (2007, play-guardia), Manuel Alibani (2008, ala), Pietro Zanetti (2006, ala), Riccardo Francavilla (2008, ala), Leonardo Fantoni (2009, play-guardia), Tiziano Raggi (2010, ala), Sandro Lin (2008, ala), Christian Bruschi (2007, ala), Filippo Giannarelli (2007, ala).

Nel girone dei carraresi (le squadre sono 8) ci sono anche Pietrasanta, Valdera, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Vicopisano, Cacciatori e Ciclisti di Casciana Terme. Le prime quattro accederanno alla seconda fase con i risultati acquisiti in precedenza.

ma.mu.