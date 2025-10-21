Basket Nella Divisione regionale 3 le squadre apuane esordiranno il 2 novembre contro il Valdera e il Pietrasanta B. Massa e Audax hanno progetti ambiziosi
Sono due le squadre apuane che saranno al via del campionato di Divisione regionale 3, girone C. La Pallacanestro Massa è una veterana della categoria che lo scorso anno ha sfiorato la promozione con la finale playoff, una novità assoluta è invece l’Audax di Carrara, una nobile decaduta, mai così in basso nella sua lunga storia. Le ostilità sul parquet inizieranno il 2 novembre con i carraresi che ospiteranno il Pietrasanta B, mentre i massesi ospiteranno il Valdera di Capannoli.
Nel girone sono presenti otto squadre, 14 sono le giornate: il girone di andata si concluderà il 14 dicembre, quello di ritorno il 14 febbraio, quindi la parola passerà ai playoff, mentre i due derby sono in programma proprio nell’ultima giornata dei due gironi. Oltre alle due formazioni apuane e al Pietrasanta e al Valdera, nello stesso girone ci sono le squadre pisane di Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Vicopisano, Cacciatori e Ciclisti di Casciana Terme. La Divisione regionale 3 è stata divisa in otto gironi e dopo la prima fase, le prime quattro di ciascun girone accederanno alla seconda con i risultati acquisiti in precedenza.
Le prime quattro di ciascun nuovo girone si giocheranno ai playoff i quattro posti disponibili per la DR2. Entrambe le formazioni non sono ancora definite, ma l’Audax riparte dagli ex Lorenzo Melegari (ala-pivot), Andrea Poggi (play-guardia), Daniel Peselli (pivot) e Alessandro Alibani (ala).
