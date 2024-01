Basket Nella rassegna di Serie C CmC, una vittoria che dà fiducia e morale al gruppo in classifica agganciato a quota dieci il Cus Pisa

Sono due punti pesanti e attesi da tempo, quelli che il Cmc ha conquistato sul campo del Cus Pisa dove Mancini e compagni si sono imposti con un +13 maturato nel finale. Due punti che smuovono una classifica (girone B della serie C) che era ferma dal 18 novembre (66-70 a Monsummano), ma soprattutto che restituisce morale e fiducia ad una squadra che non riusciva più a vincere. Un successo che porta sul 2-0 il conto con i pisani in chiave seconda fase (dove ognuno porterà in dote i punti conquistati negli scontri diretti della prima fase), anche se resta lo 0-2 contro Fides Livorno e Agliana.

In classifica è andata a buon fine l’operazione aggancio (adesso i pisani sono a pari punti ma con lo svantaggio degli scontri diretti e quindi il Cmc è salito all’ottavo posto) ma questa sera il campionato gioca un altro turno infrasettimanale e i carraresi stanno fermi per il previsto turno di riposo dovuto al numero dispari di squadre partecipanti. Intanto il successo del Pontedera, mantiene a otto punti il distacco dal quarto posto, quello che darebbe la tranquillità, ma i punti disponibili per la risalita, diminuiscono.

La classifica: Mens Sana Siena 24; Pino Firenze e Sancat Firenze 20; Pontedera 18; Don Bosco Livorno, Agliana e Fides Livorno 14; CM Carrara e Cus Pisa 10; Monsummano e S.Giovanni Valdarno 8.

ma.mu.