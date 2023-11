Basket Nella rassegna di Serie C. Il CmC di Bertieri cerca conferme contro il Don Bosco

Partita impegnativa per il Cmc che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 19, porte socchiuse) ospita il Don Bosco Livorno per la decima giornata della C regionale. Morale alto in casa biancoceleste, dopo avere espugnato Monsummano con il primo successo stagionale esterno. "E’ stata una vittoria importante e che ci voleva perchè, oltre ai punti, ha ridato fiducia e poi dobbiamo ragionare anche in chiave della seconda parte di campionato, dove ci porteremo dietro i punti della prima fase, saranno importanti anche gli scontri diretti e probabilmente dovremo fare i conti anche con Monsummano – dice coach Michele Bertieri che guarda alla gara di oggi –. Dobbiamo essere consapevoli che è una partita importante, contro una squadra giovane ma forte, con poca esperienza nei campionati senior, ma che ha fatto bene nelle giovanili di eccellenza".

In classifica il Cmc è settimo a quota otto (8 partite, 4 vittorie, 4 sconfitte, 547 punti segnati e 558 subiti, differenza -11) in condominio con la Fides Livorno; mentre il Don Bosco è quarto con 12 punti (8 partite, 6 vittorie e 2 sconfitte, 569 punti realizzati e 543 subiti, differenza +26) anch’essi però in condominio con Mens Sana Siena e Pontedera.

ma.mu.