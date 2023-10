Basket, netta sconfitta in serie C del Cosmocare Cus Pisa a Carrara

Pisa, 29 ottobre 2023 – Dura solo un quarto, la partita del Cosmocare Cus Pisa, sul campo del Centro Minibasket Carrara, in occasione della quinta giornata del campionato di serie C: i ragazzi di Cristiano Forti, sotto di un solo punto dopo 10 minuti, hanno infatti terminato gli altri periodi di gioco con distacchi di 7, 7 e 9 punti, concludendo il match con un passivo di ben 24 lunghezze. LA CRONACA – Senza l’infortunato Giannelli, il quintetto universitario parte bene, segnando nel primo quarto con Carpitelli, autore di 4 canestri da sotto, e con un ritrovato Quarta, a segno, insieme a Siena, anche con una tripla (19-18). Contro una squadra fisica, con lunghi come Suriano, Tedeschi Melegari e Sequani capaci anche di segnare dalla distanza, Fiorindi e compagni calano già nel secondo parziale, in cui il solo Ense, con un ottimo 2 su 2 al tiro e 1 sui 1 dall’arco, si dimostra all’altezza dei più bravi avversari, che vanno al riposo sul 41-33 in proprio favore. Alla ripresa del gioco Il Cosmocare Cus Pisa rientra in campo con la testa nello spogliatoio e subisce da Carrara un parziale di 17-10, segnando solo con una tripla di Siena, un canestro di Carpitelli, 4 liberi di Quarta e 1 di Mezzani. A partita già compromessa (58-43), l’ultimo quarto amplifica ancora più il divario tra le due formazioni, con i padroni di casa che allungano decisamente, su un Cus Pisa che segna tre triple, con Ense, Spagnolli e Fiorindi, ma che concede moltissimo in difesa a Carrara, che con un parziale di 23-14 chiude meritatamente, sull’81-57, un match a senso unico. I VALORI – In una serata complessivamente grigia, da segnalare ancora una volta Carpitelli, con 14 punti, 7 su 11 da due e 12 rimbalzi, Ense, con 11 punti (2 su tre dall’arco), e, a quota 9, Spagnolli e Quarta, tornato ad essere efficace nel procurarsi falli e concludere dalla lunetta (6 su 6). CMC Carrara-Cus Pisa Cosmocare 81-57 Parziali: 19-18, 22-15, 17-10, 23-14 CMC Carrara: Fiaschi, Pipolo 9, Russo 5, Tedeschi 19, Suriano S. 13, Sequani 12, Cirillo 5, Mancini 4, Melegari 6, De Angeli 5, Nannetti, Sessa 3. All.: Bertieri. Cus Pisa Cosmocare: Fiorindi 5, Cosci, Colombini, Trapani, Ense 11, Corbic, Spagnolli 9, Siena 8, Mezzani 1, Madeo, Carpitelli 14, Quarta 9. All.: Forti. Giuseppe Chiapparelli