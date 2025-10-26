Basket, netto e meritato successo del GMV, nel primo derby pisano con la IES, in DR2

Pisa, 26 ottobre 2025 – Il primo derby pisano del campionato di Divisione Regionale 2 va al GMV, che supera sul proprio campo una IES incompleta, al termine di una partita in equilibrio solo per la seconda metà del primo quarto, virata rapidamente nell’orbita dei padroni di casa, che hanno raggiunto già un vantaggio a due cifre al riposo, per poi chiudere definitivamente il conto in avvio di ripresa. La IES perde così imbattibilità e testa della classifica, raggiunta a quota quattro proprio dalla squadra di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli.

LA CRONACA – Neanche il tempo di iniziare il match ed il quintetto di Paolo Campani e Maurizio Neri perde uno dei suoi migliori realizzatori, Bonasera, infortunatosi in riscaldamento. L’avvio è tutto per i padroni di casa, che, nei primi cinque minuti, girano bene la palla e arrivano facilmente al canestro, mentre i biancocelesti della IES sembrano non essere entrati in partita. Coach Campani chiede però time out ed i blues rientrano in campo riorganizzati, recuperando e rientrando con il punteggio, chiusosi sul 19-15 alla fine del primo quarto. Nel secondo quarto il copione non cambia: il GMV sembra avere qualcosa in più, la IES ha qualche battuta a vuoto in difesa e le polveri bagnate in attacco, soprattutto nelle conclusioni da fuori, e Badalassi e compagni allungano al riposo (38-26). Dopo l'intervallo, i biancoverdi appaiono molto più motivati e determinati, ed acquistano un vantaggio decisivo alla fine del terzo periodo (61-40). Nell’ultimo, infatti, gli uomini di Cinzia Piazza controllano il match con equilibrio, senza che la IES riesca mai a trovare il guizzo per riaprire l’incontro, concluso sul 73-53 in favore dei padroni di casa.

I VALORI – Ben nove gli atleti di Ghezzano a segno, con Badalassi e Franceschi in doppia cifra, mentre i biancocelesti ospiti sono andati a punti in dieci, con Sciamanda e Villani a due cifre.

GMV-IES 73-53

Progressivo: 19-15, 38-26, 61-40

GMV: Badalassi 20, Di Carlo 6, Botto 6, Franceschi 12, Buttitta 6, Mendoza 7, Davini, Balestrieri 9, Woszczyk, Biscaro 2, Gorini 5, Leoncini. All.: Piazza.

IES: Villani 10, Timpano 5, Giusfredi 4, Bonasera, Fruzza 2, Pioltino 1, Fascetti, De Vincentiis 2, Sciamanda 16, Buzzo 5, Rugi 6, Prampolini 2. All.: Campani.