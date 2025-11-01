Basket, netto successo del GMV, sul campo del fanalino di coda Piombino, in DR2

Pisa, 31 ottobre 2025 – Tutto come da pronostico per il GMV, sul campo del fanalino di coda Basket Piombino, nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Divisione Regionale 2. I biancoverdi di Ghezzano hanno dominato fin dal primo minuto, chiudendo il conto già al riposo e doppiando i padroni di casa allo scadere (48-95).

LA CRONACA – I ragazzi di Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli e Nicola Daini, sono scesi in campo molto aggressivi, di fronte ad avversari che stentavano ad entrare in partita, con una difesa piuttosto permissiva: ne nasce un parziale di 13-22 per gli ospiti, in grado di giocare bene di squadra e di mandare i singoli a canestro. Nel secondo quarto stesso copione: i biancoverdi, pur senza l’assillo di difendere con il coltello tra i denti, continuano ad essere molto prolifici in attacco, ed il punteggio li premia al riposo, con il match di fatto già deciso in loro favore (20-48). Al rientro dall'intervallo non ci sono infatti discontinuità, Piombino non riesce ad esprimersi e si fa prendere dal nervosismo e dalla frustrazione, subendo anche un’espulsione, ed i ragazzi di Piazza e Meschinelli allungano ancora alla fine del terzo periodo (34-73). Nell’ultimo quarto i biancoverdi continuano le rotazioni, ma i padroni di casa, consapevoli di avere uno svantaggio ormai irrecuperabile, non tirano mai fuori le unghie ed il match si avvia verso una conclusione scontata, con un ampio margine in favore dei ragazzi di Ghezzano.

I VALORI – Tutti in campo i biancoverdi, con nove atleti a segno e ben sei in doppia cifra, il solito Badalassi (12 punti), i senatori Davini (top scorer con 20 punti) e Balestrieri (10), ed i più giovani Buttitta (13), Gorini (13) e Biscaro (11).

Basket Piombino-GMV 48-95

Progressivo: 13-22, 20-48, 34-73

GMV: Badalassi 12, Botto, Franceschi, Buttitta 13, Mendoza 2, Davini 20, Balestrieri 10, Woszczyk 6, Gorini 13, Biscaro 11, Leoncini, Di Carlo 8. All.: Piazza.