Basket: obiettivo Coppa Toscana. Costone-Valdisieve sarà la semifinale. Mediolanum sponsor della manifestazione

Sono stati noti gli orari e gli accoppiamenti delle finali di Coppa Toscana che ospiterà il Costone al PalaOrlandi, nel fine settimana dell’Epifania (6-7 gennaio). La prima semifinale sarà quella tra Prato 2000 e Fides Montevarchi, palla a due alle ore 17.30 di sabato 6 gennaio. A seguire, la seconda semifinale che vedrà scendere in campo Costone e Valdisieve alle 20,30. Le due vincitrici si sfideranno nella finalissima del giorno seguente (domenica 7 gennaio) a partire dalle ore 20. La Coppa Toscana rappresenta un obiettivo a cui la società della Piaggia tiene tantissimo e il fatto di ospitare le finali può rappresentare un ulteriore match-point per portare a casa il Trofeo Piperno. "Fin qui i ragazzi ci hanno fatto vedere bellissime cose e, ovviamente, la speranza è quella di poter festeggiare alla fine. Tuttavia, sappiamo che dovremo vedercela con squadre di assoluto valore e pronte a dare battaglia". Così il presidente del Vismederi Emanuele Montomoli ha parlato del percorso in Coppa Toscana del Costone: ottimo, come del resto lo è anche quello in campionato dove i gialloverdi sono primi e in fuga solitaria. Nel weekend in cui la squadra osserva il turno di riposo, è stato annunciato anche lo sponsor delle finali di Coppa che sarà Banca Mediolanum. "La società milanese, infatti, ha deciso di affiancare il proprio nome a questo evento così importante per tutta la pallacanestro toscana", si legge nella nota diramata dalla società. "Siamo orgogliosi di avere Banca Mediolanum come nostro partner per un evento che per noi è importantissimo – ha detto ancora Montomoli –. Siamo sicuri che la presenza di un marchio simile contribuirà a dare prestigio a questa manifestazione".

AF