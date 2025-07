Basket, oggi il debutto. Europei universitari. Molari: "Ospitarli è un grande onore»

Saranno le ragazze iridate di coach Jordan Losi ad aprire gli Europei Universitari di basket al via oggi a Bologna. Le Azzurre campionesse in carica affronteranno la Prague University of Economics and Business con palla a due alle 11.45 alla Record. Per loro l’obiettivo dichiarato sarà quello di bissare il successo della precedente edizione, continuando così la striscia positiva avviata due anni fa con la conquista del bronzo.

I ragazzi di Matteo Lolli, quarti un anno fa, ma con alle spalle ben quattro ori europei (2017, 2018, 2019 e 2023), debutteranno al Terrapieno alle 18.30 con Basilea. Ieri oltre 400 studentesse e studenti provenienti da 16 paesi hanno sfilato nell’Aula Magna di Santa Lucia per la cerimonia di apertura con la bolognese Sofia Tartarini, atleta CUS a leggere il giuramento per tutti i cestisti.

"È un grande onore per la più antica università del mondo occidentale ospitare i campionati europei di basket – ha detto il rettore Giovanni Molari –. Nei prossimi giorni gli studenti si affronteranno sul campo ma ancora più importante sarà condividere l’esperienza dei più alti valori europei. Benvenuti nella città del sapere e della storia ma benvenuti anche nella cosiddetta basket city dove il basket non è solo uno sport".

Gianluca Sepe